Vierjährige in Kärnten von Ast erschlagen

In Kärnten ist am Freitag ein vierjähriges Mädchen bei einer Wanderung tödlich verunglückt. Das Kind, das mit seinem Vater und seiner Mutter unterwegs war, wurde in der "Mauthner-Klamm" bei Kötschach-Mauthen von einem aus 80 Metern Höhe herabfallenden morschen Ast getroffen und verstarb kurz darauf, gab die Polizei am Abend bekannt.

SN/APA/JAKOB GRUBER Ärzte konnte Mädchen nicht retten