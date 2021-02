Vierjährige mit Rodel in Obersteiermark tödlich verunglückt

Zu dem tödlichen Rodelunfall eines Mädchens (4) aus NÖ am Freitag auf der Hochwurzen bei Schladming sind am Samstag nähere Details bekannt geworden. Die Familie der Kleinen hatte bei der Kreuzung zweier Pisten aufeinander warten wollen. Dort setzte sich plötzlich die Rodel mit der Kleinen in Bewegung und stürzte rund 180 Meter über eine steile und eisige Wiese, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag mitteilte. Die Eltern konnten noch nicht näher befragt werden.

SN/APA/BARBARA GINDL Mädchen wurde noch ins Diakonissenkrankenhaus gebracht