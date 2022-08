Vierjähriger in Tirol von Zug erfasst und getötet

An einem beschrankten Bahnübergang in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ist Mittwochnachmittag ein Auto von einem herannahenden Zug erfasst worden. Dabei kam ein vierjähriger Bub aus Saudi-Arabien ums Leben. Er verstarb noch an Ort und Stelle, sagte ein Polizeisprecher am Abend zur APA. Der 35-jährige Vater des Kindes wurde ebenfalls vom Zug erfasst und schwer verletzt. Die ebenfalls mitreisende Mutter sowie zwei weitere Kinder der Familie blieben unverletzt.

SN/APA/ZOOM.TIROL/ZOOM.TIROL Auto wurde von Zug erfasst