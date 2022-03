Vierter Afghane wird von London ausgeliefert

Nach dem gewaltsamen Tod einer 13-Jährigen wird ein Geflüchteter nach Österreich überstellt. DNA-Spuren belasten drei Verdächtige.

Die 13-jährige Leonie wurde grausam in Wien-Donaustadt getötet. Am 26. Juni 2021 wurde ihre Leiche an einen Baum gelehnt gefunden, sie dürfte mehrfach vergewaltigt worden sein. Unter Tatverdacht stehen vier junge Afghanen, bei drei von ihnen wurde die DNA am Körper des Opfers gefunden.

Ein zur Tatzeit 22-jähriger Afghane war kurz nach dem Verbrechen von Wien nach London geflüchtet. Nach seiner Verhaftung dort setzte er sich gegen eine Auslieferung zur Wehr. Da sich zunächst keine Lösung abzeichnete, überlegte ...