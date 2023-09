Vierter Vergewaltigungsprozess gegen Langzeithäftling

Ein 63-jähriger Mann, der in erster Linie wegen Vergewaltigung mehr als 30 Jahre im Gefängnis gesessen ist, hat sich am Montagnachmittag erneut wegen eines Sittlichkeitsverbrechens vor Gericht verantworten müssen. Die Anklage legte ihm am Wiener Landesgericht versuchte Vergewaltigung zur Last. Der Mann war am 22. Juni 2023 in seiner Wohnung über eine 19-Jährige hergefallen, die sich auf ein von ihm geschaltetes Inserat als Hunde-Sitterin beworben hatte.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Mutmaßlicher Vergewaltiger fiel über Hunde-Sitterin her