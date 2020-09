Vignette 2021 wird "apfelgrün"

Die Autobahnvignette 2021 wird "apfelgrün" und in der Ganzjahresvariante für Pkw 92,50 Euro kosten. Damit wird der Preis an den Verbraucherpreisindex angepasst und erhöht sich gegenüber heuer um 1,5 Prozent, teilte die Asfinag am Donnerstag mit. Für Motorräder sind für das Jahrespickerl zur Benützung von Autobahnen und Schnellstraßen 36,70 Euro zu bezahlen. Erhältlich ist die neue Vignette wie immer ab Ende November und gültig von Dezember 2020 bis Ende Jänner 2022.

Die Zehn-Tages-Vignette kostet 9,50 Euro für Pkw und 5,50 Euro für Motorräder. Die Zwei-Monats-Vignete ist für 27,80 bzw. 13,90 Euro zu haben. Gekauft werden kann die Klebevariante bei rund 6.000 Asfinag-Vertriebspartnern im In- und Ausland, hieß es. Die digitale Vignette gibt es ebenfalls in drei Modellen für zehn Tage, zwei Monate oder das ganze Jahr. Diese kann online gebucht werden, mit der Registrierung des Kennzeichens fällt das Kleben und Abkletzeln weg. Quelle: APA