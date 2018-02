Vikunja im Zoo Schönbrunn geboren

Ein Vikunja hat am Samstag im Tiergarten Schönbrunn in Wien das Licht der Welt erblickt. "Vikunjas sind die kleinste Kamelart. Sie leben in den südamerikanischen Anden in Höhen von bis zu 5.500 Metern", erklärte Zoodirektorin Dagmar Schratter. Das Jungtier "Sandro" kommt deshalb mit den derzeit vorherrschenden kalten Temperaturen und dem Schnee sehr gut zurecht.

SN/APA (TIERGARTEN SCHÖNBRUNN)/NOR Der kleine Sandro flitzt schon durch den Schnee