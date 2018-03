Villacher Firma in Vollbrand - Arbeiter gerettet

Sirenengeheul in Villach und 200 Feuerwehrleute im Einsatz: In der Nacht auf Dienstag kam es in einem Gebäude des Polier- und Schleifmittelerzeugers 3M zu einem Großbrand.

SN/ff gödersdorf Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren 80 Arbeiter in der Nachtschicht.