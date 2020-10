Virologin warnt vor Kontrollverlust bei Corona-Ansteckungen

Die Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl von der MedUni Wien warnt in einem Mail an mehrere Personen der Task-Force des Gesundheitsministeriums davor, dass die Kontrolle über das Infektionsgeschehen verloren gehen könnte. Detailanalysen in Wien hätten gezeigt, dass "Infektionen bereits in unklarer Weise im Öffentlichen Raum (...) akquiriert werden", zitierte die "Kleine Zeitung" aus Puchhammer-Stöckls Mail.

SN/APA/HANS PUNZ Viele wissen nicht, wo sie sich angesteckt haben könnten