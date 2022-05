Virus bei Hackerangriff auf Land Kärnten war "individuell"

Nach dem Hackerangriff auf das Amt der Kärntner Landesregierung sind am Donnerstag erste Details zum eingesetzten Virus bekannt geworden: Wie der Leiter des Landespressedienstes, Gerd Kurath, in einer Online-Pressekonferenz erklärte, sei dieser "individuell" gewesen: "Kein Programm hätte angeschlagen", hätten die Expertinnen und Experten herausgefunden. Am Freitag sollen die ersten der rund 3.700 vorsorglich abgeschalteten Computerarbeitsplätze wieder in Betrieb gehen.

SN/APA/dpa/Sebastian Kahnert Land Kärnten weiterhin von Computervirus betroffen