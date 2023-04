Volksanwaltschaft erhält viele Beschwerden zu Justiz und Sozialhilfe

Die Volksanwaltschaft verzeichnete 2022 bei den Beschwerden einen Rekord. Probleme gibt es auch beim Klima- oder Pflegebonus.

Jeden Monat langen bei der Volksanwaltschaft, die unabhängig die Verwaltung in Österreich kontrolliert, fast 2000 Beschwerden ein. Dadurch kam es im vergangenen Jahr zu einem Rekord an Fällen, die bearbeitet werden mussten. Das gaben die Volksanwälte am Mittwoch in ihrem Jahresbericht bekannt.

Von den knapp 24.000 Beschwerden betrafen fast 17.000 die Verwaltung - davon wiederum konnten nahezu 6000 erledigt werden, ohne die zuständigen Behörden damit zu befassen. In den weiteren 10.508 Fällen, in denen die kritisierten Behörden sich ...