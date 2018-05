Volksanwaltschaft will Ursachen für Kindesabnahmen klären

Die Volksanwaltschaft will als Konsequenz zu den für den Sonderbericht "Kinder und ihre Rechte in öffentlichen Einrichtungen" erhobenen Zahlen zu Kindesabnahmen nun mittels Anfragen an die Landesregierungen klären, wie diese zustande kommen. Speziell soll festgestellt werden, ob es einen Zusammenhang zwischen wenig Familienhilfe und mehr Abnahmen durch Jugendämter und Familiengerichte gibt.

Dies kündigte Volksanwalt Günther Kräuter (SPÖ) am Freitag im Ö1-"Morgenjournal" an. Er verstehe zum Teil, dass es im "Großstadtmilieu" in Wien mehr Kindesabnahmen gibt. "Aber nicht erklärbar ist, dass im Vergleich in Tirol, wo relativ wenige Kindesabnahmen stattfinden, es signifikante Unterschiede zur Steiermark gibt", sagte Kräuter zu den von der Statistik Austria im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfestatistik 2016 erhobenen Zahlen.

Üblicherweise werden derartige Anfragen innerhalb von sechs Wochen beantwortet, sagte Kräuter auf APA-Anfrage. Aufgrund der Informationen woll man dann verlässliche Empfehlungen ableiten. Diese unter den Anfang Dezember 2017 vorgestellte Sonderbericht werde im Juni dann in einem Ausschuss im Nationalrat präsentiert.

Vor allem in der Steiermark und in Wien gibt es viele Abnahmen, während in Tirol mehr Kinder bei ihren leiblichen Eltern wohnen. Rund 14.000 Kinder und Jugendliche in Österreich leben nach Entscheidung von Jugendämtern und Familiengerichten in Wohngemeinschaften, Heimen oder bei Pflegeeltern. In Tirol seien es 0,65 Prozent aller Kinder, der Anteil in Kärnten und Vorarlberg sei bereits deutlich höher und in Wien und in der Steiermark sind bereits mehr als ein Prozent der Kinder "fremduntergebracht". Damit sei in diesen beiden Bundesländern die Wahrscheinlichkeit einer Fremdunterbringung um zwei Drittel höher.

Aus menschenrechtlicher Sicht müsse man versuchen, dass es gar nicht zu den Abnahmen kommt - die Kinder sollten eher bei der Familie bleiben, was auch kostengünstiger wäre. Unterstützung solle dabei durch mobile Betreuung und Erziehungshelfer erfolgen, forderte Kräuter im Ö1-Interview.

Im Bericht wurde zudem Kritik daran geäußert, dass viele Kinder weit entfernt von ihren Eltern untergebracht werden, auch in anderen Bundesländern. Das würde Besuche schwieriger machen, obwohl das Recht auf Kontakt mit den Eltern in der Verfassung festgeschrieben ist. Steiermark und Burgenland wurden als negative Beispiele genannt, wobei hier auch finanzielle Gründe vermutet werden: im Burgenland, wo der Anteil an Kindern aus anderen Bundesländern 29,22 Prozent beträgt, könne ein Zuschlag für Minderjährige aus diesen verlangt werden, wie aus dem Jahresbericht zitiert wurde. In Vorarlberg, wo der Anteil am geringsten ist, beträgt der Wert 2,16 Prozent.

"Neben dem Bericht der Volksanwaltschaft, der auch auf Betroffene eingeht und sich um die Menschenrechte von Kindern in Fremdunterbringung sorgt, gibt es einen kritischen Bericht des Rechnungshofes aus 2017 und einen Bericht des Justizministeriums (BMJ) über eine Evaluierung, ebenfalls aus 2017", berichtete indes Peter Kolba, Bürgerrechtesprecher der Liste Pilz, in einer Aussendung. "Die Evaluierung des BMJ vermeidet es penibel, auch Stellungnahmen der betroffenen Familien einzuholen und auszuwerten. Doch gerade das wäre zur Einschätzung der Wirksamkeit des Systems nötig. Wir haben daher den Justizminister aufgefordert, diese Evaluierung nachzuholen. Das wurde von Schwarz-Blau abgelehnt."

Die Liste Pilz teilte außerdem mit, auf www.tatort-jugendamt.at Beschwerdefälle zu sammeln. Innerhalb weniger Wochen habe man 130 Fälle aus ganz Österreich gemeldet bekommen.

(APA)