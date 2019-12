Die Verbauung der Ufer der Seen ärgert viele Kärntner. Bald können sie dazu ihre Meinung offiziell kundtun.

Zwei Jahre lang wurden mehr als 7000 Unterschriften gesammelt, nun sind Walter Polesnik und Gerhard Godescha am Ziel. Am Montag werden sie der Kärntner Landeswahlbehörde in Klagenfurt die nötigen Unterschriften überreichen, damit ein Volksbegehren zum Schutz der Kärntner Seen stattfinden ...