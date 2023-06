Volksoper läutet Pride Month mit Regenbogenfahnen ein

Mit dem heutigen Donnerstag ist in Wien der Pride Month als Aktionsmonat für Diversität und gegen Diskriminierung gestartet. Vorne mit dabei ist die Volksoper, an der Direktorin Lotte de Beer am Morgen zwei Regenbogenfahnen als Zeichen der Unterstützung gehisst hat. Den Rosaanstrich des Baus hatte die Neo-Chefin ja bereits mit Beginn der Saison veranlasst. "Wir sind ein buntes Haus. Wir haben ein sehr diverses Repertoire und ein noch diverseres Ensemble", unterstrich de Beer.

BILD: SN/APA/MARTIN FICHTER-WÖSS Die Wiener Volksoper zeigt im Pride Month Flagge(n)