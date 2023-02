Vollbrand einer Lagerhalle in Wien-Simmering

In Wien-Simmering ist in der Nacht auf Sonntag eine Lagerhalle in Vollbrand gestanden. Die Wiener Berufsfeuerwehr wurde gegen 1.00 Uhr früh gerufen und war mit 25 Fahrzeugen und rund 100 Einsatzkräften an Ort und Stelle, wie es in einer Aussendung der Stadt Wien in der Nacht hieß. Derzeit gebe es keine Meldungen über zu Schaden gekommene Personen.

SN/APA/Stadt Wien Feuerwehr/STADT W 25 Feuerwehren waren bei dem Brand im Einsatz