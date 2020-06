Das Coronavirus richtet schwere Schäden im Körper der Patienten an. In vielen Rehakliniken versuchen Ärzte und Therapeuten, diese Menschen wieder für ein normales Leben fit zu machen.

Vom Spital in die Reha. Für viele Opfer des Coronavirus ist ihr Leidensweg nach Ende ihres Krankenhausaufenthalts noch lang nicht zu Ende. Bei vielen hat das Virus schwere Schäden an Lunge, aber auch am Herzen oder im Gehirn verursacht. Diese ...