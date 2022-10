Vom Bier zu den Lipizzanern: Ex-Ottakringer-Vorstand Hudler wird neuer Hofreitschule-Chef

Alfred Hudler soll in den kommenden fünf Jahren die Geschicke der Hofreitschule leiten. Mit der Schule der hohen Reitkunst ist der erfolgreiche Manager bisher noch nicht vertraut.

Mit einer Überraschung endete der Bewerbungsprozess um den neuen Geschäftsführer in der Spanischen Hofreitschule. Alfred Hudler heißt der Mann, der als Sieger hervorging und Brancheninsidern bislang völlig unbekannt war. Denn der langjährige Leistungssportler kommt aus der Getränkebranche: Er begann seine Karriere 1991 bei Vöslauer, wurde 1995 Vorstandsvorsitzender der Vöslauer Mineralwasser AG und wechselte 2018 in die Konzernholding Ottakringer Getränke AG, wo er bis vor einigen Monaten als Vorstandssprecher fungierte. Lipizzaner kannte der studierte Betriebswirt bislang bestenfalls von einer Vorstellung in der Hofreitschule. Martin Winkler, Aufsichtsratschef des Traditionsunternehmens, sagte am Mittwoch: "Hudler bringt kein Wissen über die Hohe Schule der klassischen Reitkunst mit." Dasselbe gilt für die Erhaltung der traditionsgemäßen Zucht der Lipizzaner in Piber. Das sei aber auch nicht notwendig, es gehe um Managementaufgaben, so Winkler. Es gebe genügend Mitarbeiter in der Hofreitschule mit entsprechendem Know-how, die dem neuen Chef zur Seite stünden.

SN/hofreitschule Alfred Hudler.

Hudler soll jetzt aus Tradition Neues entwickeln

Das gesamte Kontrollgremium sah es offensichtlich genauso: Alfred Hudler wurde in der Sitzung am Mittwoch einstimmig für fünf Jahre bis 30. November 2027 bestellt. Winkler lobte den zweifachen Familienvater als Teamplayer und Topmanager. "Gerade in herausfordernden Zeiten gilt es, die Spanische Hofreitschule als für Österreich so wichtige Visitenkarte für weitere Generationen relevant, attraktiv, einzigartig und faszinierend zu gestalten", sagte Winkler. Hudler zu seiner Bestellung: "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und die Zusammenarbeit mit den Menschen." Für Hudler sprachen seine umfangreiche Führungserfahrung mit Unternehmen in vergleichbarer Größe und dass er schon bisher traditionsreiche Marken aufgebaut habe. Aufsichtsratschef Winkler zufolge sei Hudlers Aufgabe jetzt, aus der Tradition Neues zu entwickeln. Im Gegensatz zur Bestellung der derzeitigen Chefin Sonja Klima war das Landwirtschaftsministerium als Eigentümerin der Institution diesmal nicht eingebunden. "So unpolitisch ist noch keine Ausschreibung abgelaufen", hieß es.