Vom Gendarmen zum Schützer der Republik

Omar Haijawi-Pirchner ist Leiter der neuen Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst. Ein Gespräch über Krisen, Kindheit und Karriere.

Es sind keine einfachen Zeiten, in denen Omar Haijawi-Pirchner seine neue Aufgabe als Leiter der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) antritt. Coronapandemie, zunehmender Rechtsradikalismus, der erste islamistische Terroranschlag in Österreich ist gerade einmal ein Jahr her. "Ja, es hätte bessere Zeitpunkte gegeben, aber so ist das eben. Es ist, wie es ist", bleibt der 41-Jährige gelassen. Sein erster Arbeitstag in der neuen Funktion am Mittwoch sei "intensiv" gewesen. Er sei gespannt, wie es anläuft, nachdem er schon seit Februar ...