Vom Stör bis zur Biene: Diebe haben es auf Tiere abgesehen

Hunde, Störe, Bienen oder Hühner: Immer wieder haben es Diebe auf Tiere abgesehen. Manchmal ist die Beute wertvoll, oft aber mutet sie nur skurril an. In einem Fall tauchte ein gestohlenes Schaf in einem Bordell wieder auf.

Unbekannte stahlen 400 Kilogramm lebende Störe aus einem Fischbecken in Klaus an der Pyhrnbahn (Bezirk Kirchdorf). Der Schaden betrug nach Medienberichten rund 20.000 Euro. Wie am Montagnachmittag bekannt wurde, entdeckte ein Aufseher eines Fischervereins die Tiere dann tot im Stausee Klaus. Den Stören war der Kaviar entnommen worden, die toten Tiere wurden in den Stausee geworfen.

Erst im April 2019 stahlen Unbekannte insgesamt 66 Tiere - unter anderem Zierenten, Pfaue, Cröllwitzer Puten und Zwerghähne - aus einem Gehege in Volders in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land). Wie die Polizei berichtete, nahmen die Täter nur wertvolle Tiere mit. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. Der Abtransport der Tiere dürfte laut Exekutive mit einem Kastenwagen oder einem Kombi erfolgt sein.

Im September 2017 verschwanden zehn Ferkel aus einem unversperrten Stall in der Südsteiermark. Der Landwirt hatte damals unzählige Jungtiere erst eine Woche zuvor umgestallt und in neue Gruppen zusammengetan. Auch in diesem Fall ging die Polizei davon aus, dass die Ferkel mit einem Kleintransporter abtransportiert wurden.

SN/dpa/Boris Roessler Aus einem Stall in der Südsteiermark verschwanden zehn Ferkel. (Symbolbild)

Auch immer wieder eine beliebte Beute sind Bienenstöcke: Erst im März wurde der Diebstahl von 27 Bienenstöcken im Südburgenland bekannt. Lediglich einen ließen die Diebe zurück, weil er elektronisch gesichert war und seine Wegnahme beim Besitzer einen Alarm ausgelöst hätte, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Gegenüber dem ORF Burgenland bezifferte der Besitzer der Bienen den Schaden mit mindestens 20.000 Euro.

In Vietnam ging der Polizei erst heuer im September eine Bande ins Netz, die Tausende Hunde gestohlen hatte. 16 Verdächtige wurden festgenommen. Damals wurden auch 51 Tiere gerettet. "Dieser Ring ist seit langem aktiv, er stiehlt viele Hunde und sorgt für Empörung in der Bevölkerung", sagte ein Ermittler damals. Jede Nacht seien Dutzende Diebstähle in Wohngebieten begangen worden. Laut Medienberichten setzte die Bande dabei Köder, Säcke und Elektroschocker ein. Hundefleisch gilt in Vietnam wie auch in China und Südkorea als Delikatesse. Nach Schätzungen des asiatischen Tierschutzverbundes ACPA werden in Vietnam jährlich rund fünf Millionen Hunde zum Verzehr getötet. Die Verwaltung von Vietnams größter Metropole Ho-Chi-Minh-Stadt (ehemals: Saigon) hatte ihren Bürgern im September geraten, kein Hundefleisch mehr zu essen.

Im Jahr 2012 verschwanden 500 Kanarienvögel sowie mehrere Dutzend Finken und Sittiche aus der Universität im belgischen Antwerpen. Die bunten Vögel seien mindestens 5000 Euro wert gewesen und sollen wahrscheinlich verkauft werden, sagte ein Uni-Sprecher der Zeitung "Het Laatste Nieuws" damals. Der Hintergrund: Ein Biologie-Professor untersuchte die genetischen Eigenschaften der Tiere, um herauszufinden, ob sie ihr Gesangstalent erben oder das Singen erlernen. Bei dem Beutezug in der Nacht auf Dienstag wurde nur die Elterngeneration gestohlen, die Kanarien-Großeltern und -Enkel sind noch da. Die Forschung sei durch den Diebstahl um mindestens ein Jahr zurückgeworfen worden, sagte der Wissenschafter.

Immer wieder verschwinden Tiere aus Zoos

Affen, Schildkröten, Papageien - Diebe nehmen aus Zoos alles mit, was kreucht und fleucht. Im Jahr 2017 verschwand ein Humboldtpinguin aus einem Tierpark in der deutschen Stadt Mannheim. Wenige Tage später gab es dann die traurige Gewissheit: Ein Passant entdeckt den toten Vogel in der Nähe des Luisenparks. "Offenbar hatte sich der Täter an dieser Stelle des Tieres entledigt", teilte ein Polizeisprecher damals mit. Damals ging man nicht davon aus, dass jemand nur aus Übermut das fünf Kilogramm schwere Tier in eine Tasche gesteckt haben könnte. Eher vermutetet man, dass jemand den Humboldtpinguin für seinen eigenen Privatzoo stehlen wollte.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Uwe Anspach Humboldt-Pinguine im Mannheimer Luisenpark. Dort wurde 2018 ein Artgenosse gestohlen.

Oft stecken reiche Auftraggeber hinter dem illegalen Handel, und die Kanäle führen meist ins Ausland, berichtete die Deutsche Presseagentur (dpa). "Besonders begehrt sind hochbedrohte Arten, vor allem im Vogel- und Reptilienbereich", sagte etwa Geschäftsführer Volker Homes vom Verband der Zoologischen Gärten (VdZ). Das Profil passt - auch der Humboldt-Pinguin gilt als gefährdete Art. Und der Vogel scheint begehrt: Jeweils drei Exemplare wurden 2015 in Dortmund und viele Jahre zuvor in Heidelberg geraubt.

Einen seltsamen Weg nahm im Jahr 2016 das Lamm "Rosi". Es war Ende April 2016 geboren und am 11. Mai aus dem Nürnberger Zoo gestohlen worden. Polizeibeamte entdeckten das Jungtier dann neun Tage später bei einer Drogenrazzia in einem Münchner Bordell, wo es eine in Lämmer vernarrte Prostituierte hielt. Die Tiergartenleitung ging damals davon aus, dass Unbekannte die Mittagspause der Tierpfleger für den Schafdiebstahl nutzten. Wie sie das Jungtier dann allerdings aus dem Zoo schmuggeln konnten, war dem Tiergarten ein Rätsel.

Erst Ende November verschwand aus einem Streichelzoo im Spreewald ein Alpaka-Baby. Das Tier war damals erst zehn Tage alt. Das Landhotel Burg, zu dem der Streichelzoo gehört, hatte auf Facebook einen Suchaufruf gestartet. Bisher fehlt von "Christinchen" aber jede Spur.

Heuer im Juli stahlen Unbekannte fünf Flamingos aus einem Tierpark in Bayern. Der Inhaber des Freizeit-Lands Geiselwind ging davon aus, dass die Tiere in der Nacht entwendet worden waren. Was allerdings jemand mit den Vögeln zuhause wolle, kann Mölter sich nicht vorstellen: "Die brauchen Spezialfutter und einen Wasserplatz. Und einen Flamingo möchten Sie sich auch nicht zu Hause in den Pool stellen. Das stinkt nach Fisch."

Im September 2018 wurden aus einem Tierpark auf der Insel Korsika 56 Griechische Landschildkröten entwendet. Die Tiere sind geschützt und können auch nicht legal verkauft werden. Die Betreiber des Zoos schlossen nicht aus, dass Tierschützer die Schildkröten entwendeten, um sie dann frei zu lassen. Sie warnten: Wild lebende Schildkröten drohten beim Kontakt mit den Griechischen Landschildkröten mit "tödlichen Keimen" infiziert zu werden. Denn die Zoo-Tiere seien "Tieren und Menschen begegnet, die normalerweise nicht den Weg wilder Schildkröten kreuzen".

