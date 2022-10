Von Kapfenberg nach Wien: Kater Pauli legte 140 Kilometer zurück

Pauli verschwand nahe Kapfenberg: Nach drei Wochen verzweifelter Suche wurde er in Wien entdeckt. Eine Freundin der Besitzerin hat den Kater zufällig auf Facebook auf der Fundtierseite des Tierquartiers gefunden.

Happy End für den einjährigen Wohnungskater Pauli nach Wochen verzweifelter Suche: Am 9. September war der Vierbeiner seiner Besitzerin nahe Kapfenberg durch eine Terrassentür entwischt. 20 Tage später, am 29. September, meldet ein Passant in der Seestadt eine frei laufende Katze bei der Tierrettung der Stadt Wien. Da der Kater nicht gechippt oder registriert ist, wird er ins Tierquartier gebracht. Das Tierheim der Stadt Wien macht Fotos von Pauli und stellt diese auf Facebook auf die Fundtierseite. Schon drei Tage ...