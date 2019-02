Der 43 Jahre alte Mann, der in der Nacht auf Samstag bei einer Amokfahrt in Wien-Floridsdorf von der Polizei angeschossen wurde, ist am Nachmittag gestorben. Das gab die Polizei bekannt. Der Autofahrer hatte einen Oberschenkelschuss erlitten und viel Blut verloren. Zunächst hatte es geheißen, sein Zustand sei stabil.

Amokfahrer weist mehr als 50 polizeiliche Vormerkungen auf