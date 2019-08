Von Polizisten Niedergeschossener weiter in Lebensgefahr

Ein 39 Jahre alter Mann, der in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Simmering zuerst einen 40-Jährigen und dann auch Polizisten mit einem Messer bedroht haben soll und von einem Beamten angeschossen wurde, hat sich am Donnerstag weiterhin in Lebensgefahr im Krankenhaus befunden. Warum der Afghane mit dem Iraner in Streit geraten war, war noch unklar.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH In dieser Asylunterkunft war der 39-Jährige untergebracht