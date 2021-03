Von Schloss in Salzburg in den Gerichtssaal

Ernst August von Hannover muss sich in Wels vor dem Strafrichter verantworten. Auch seine Jagdwaffen wurden ihm abgenommen.

Das Landesgericht Wels steht vor einem Prozess der Superlative. Am Dienstag soll gegen Welfenprinz Ernst August von Hannover verhandelt werden. Dem 67-Jährigen wird vorgeworfen, er habe sich an drei verschiedenen Tagen im Sommer 2020 mit Alkohol und Medikamenten fahrlässig in einen Zustand der vollen Berauschung versetzt und in der Folge einen Polizisten verletzt sowie eine Beamtin und ein Haushälterehepaar gefährlich bedroht. Wäre er zurechnungsfähig gewesen, würde man ihm unter anderem Widerstand gegen die Staatsgewalt, schwere Körperverletzung und Nötigung zur Last ...