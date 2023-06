Von Sohn geschlagen: Vater starb nach Rauferei in Klinik

Ein 63-Jähriger ist am Sonntagabend nach einer Rauferei in Bad Häring (Bezirk Kufstein) am Tag zuvor im Krankenhaus gestorben. Der Mann erlag seinen schweren Kopfverletzungen. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um den 32-jährigen Sohn des Opfers, bestätigte die Polizei der APA einen Bericht der Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung". Die beiden waren auf einem Parkplatz vor einem Gasthaus im Zuge einer Hochzeitsfeier in Streit geraten.

