Von Streupflichten und Urlaubsansprüchen: Was man rund um den Schnee wissen sollte

Der kräftige Schneefall und Regen in den Alpen, der die Lawinengefahr teilweise auf die höchste Stufe fünf ansteigen hat lassen, ließ im Laufe des Dienstags langsam nach. Ab Dienstag sollte sich die Lage langsam wieder entspannen, aber: In vielen Regionen hat es laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bereits jetzt mehr geschneit als in den vergangenen Jahren im gesamten meteorologischen Winter (Dezember, Jänner, Februar). Und: Bereits am Freitag soll eine neue Schnee- und Regenfront die Alpen erreichen.

Mit den Schneemengen einher gehen eine Vielzahl von rechtlichen Fragen und Pflichten:

Wer ist für das Schneeräumen verantwortlich?

Im Ortsgebiet gelegene und dem öffentlichen Verkehr dienende Gehsteige und Gehwege einschließlich der dazugehörigen Stiegenanlagen müssen gemäß der Straßenverkehrsordnung (StVO) von Schnee und Verunreinigungen gesäubert sowie bei Schnee und Glatteis bestreut werden. Verantwortlich dafür sind zwischen 6 und 22 Uhr die Eigentümer jener Grundstücke, die an den Gehsteig bzw. Gehweg angrenzen, sofern dieser nicht mehr als 3 Meter von der Grundstücksgrenze entfernt ist. Ist kein Gehsteig (Gehweg) vorhanden, muss der Straßenrand in der Breite von einem Meter geräumt und bestreut werden. Außerhalb des Ortsgebietes gilt die genannte Räum- und Streupflicht nach der Straßenverkehrsordnung nicht. Eigentümer sind ferner dazu verpflichtet, Schneewechten und Eisbildungen von den Dächern ihrer an der Straße gelegenen Gebäuden zu entfernen.

Gibt es Konsequenzen, wenn man es bei Schneechaos nicht rechtzeitig ins Büro schafft?

Laut Arbeitsrecht sind extreme Wetterbedingungen ein Dienstverhinderungsgrund. Eine Verspätung oder sogar das Fernbleiben am Arbeitsplatz ist damit entschuldigt, sofern der Arbeitnehmer alles Zumutbare unternommen hat, um rechtzeitig zu erscheinen. Was genau als "zumutbar" gilt, hängt vom Einzelfall ab. Die Arbeiterkammer (AK) rät, sich im Fall der Fälle möglichst schnell beim Arbeitgeber zu melden und abzusprechen. Eine Verspätung wegen starken Schneefalls ist jedenfalls kein Kündigungsgrund.

Schneechaos auf dem Weg zum Winterurlaub, was nun?

Bei den rund 1400 Mitgliedern der Österreichischen Hoteliervereinigung gilt: Wenn der Gast wegen starken Schneefalls unmöglich anreisen kann, ist er nicht verpflichtet, das vereinbarte Entgelt oder Stornogebühren zu leisten. Aber: Das Schneechaos ist kein unentgeltlicher Stornogrund für den Aufenthalt, wenn die Anreise innerhalb von drei Tagen wieder möglich ist.

Bei der Abreise gestaltet sich dies anders: Ist eine Abreise unmöglich, muss der Gast sämtliche Mehrkosten selbst tragen.

Gibt es bei Schlechtwetter das Geld für Skikarten zurück?

Nein. Die Skigebiete schließen in ihren AGB derartige Rückerstattungen aus. Bei Ski amadé heißt es etwa: "Das Seilbahnunternehmen behält sich vor, dass es aufgrund von bestimmten Witterungs- oder Betriebsumständen zu Verkaufs- und/oder Beförderungslimitierungen kommen kann. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Erwerb eines bzw. eines bestimmten Skipasses."

