Vor dem Maturajahr droht einer Gymnasiastin aus Serbien die Abschiebung

Eine 19-Jährige, die nächstes Jahr in Wien maturieren will, muss auf Geheiß des Innenressorts in ihre Heimat Serbien zurück.

SN/apa Das Bundesamt für Asyl und Fremdenwesen erließ eine Ausreiseanordnung gegen eine 19-Jährige Serbin, die in Wien vor der Matura steht.