Sieben gerissene Schafe bei Klosterneuburg sollen auf das Konto eines Wolfs gehen. Was das für Wanderer im Wienerwald bedeutet.

Gesehen hat ihn noch niemand, aber er hat blutige Spuren hinterlassen: Fünf Lämmer und zwei Mutterschafe wurden in Kritzendorf in der Stadtgemeinde Klosterneuburg, Bezirk Tulln, in ihrem umzäunten Gehege gerissen. Täter dürfte ein Wolf sein. Bis zur endgültigen Bestätigung durch die Analyse von sichergestellten DNA-Spuren wird es noch etwas dauern.