VOR fährt ab Montag wieder das volle Programm

Der Verkehrsbund Ost-Region fährt nach dem reduzierten Angebot aufgrund der Coronavirus-Situation ab Montag wieder das volle Programm. Mit Ausnahme spezieller Bus-Angebote für Internatsschüler wird der gesamte Nah- und Regionalverkehr in der Ostregion hochgefahren, gab der VOR am Freitag bekannt. Serviceleistungen wie Ticketkauf in Bussen und Beratung sollen ab 18. Mai wieder anlaufen.

SN/APA/HANS PUNZ Geltende Vorsichtsmaßnahmen sind natürlicherweise einzuhalten