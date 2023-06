Vor rund 4000 Jahren starben diese Männer an der Pest

In zwei Gräbern, die 2018 im Zuge der Planungen für die Ortsumfahrung Drasenhofen und die Weinviertelautobahn A5 entdeckt wurden, stellten Wissenschafter der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) nun fest, dass die jungen Männer vor rund 4000 Jahren in der Bronzezeit am Pesterreger gestorben waren.

Erstmals in Österreich gelang nun einem Forschungsteam unter Leitung der Akademie der Wissenschaften der genetische Nachweis, dass Menschen in unseren Breiten bereits in der Bronzezeit am tödlichen Pesterreger starben. Bisher galten Funde aus dem Frühmittelalter als Nachweise für die ältesten Pesttoten. Bei den nun identifizierten Pestopfern handelt es sich um zwei junge Männer im Alter zwischen Anfang und Ende 20. "Es ist der erste genetisch festgestellte Fall in Österreich", sagte Archäologin Katharina Rebay-Salisbury. Die Gräber wurden vor dem Bau der ...