Vorarberger Kinos wollen nach Besucher-Minus Sonderförderung

Vorarlbergs Kinos erreichen weiter nicht die Besucherzahlen aus der Vor-Corona-Zeit und rufen nach einer Kino-Sonderförderung. Vor allem die hohen Energiekosten würden die Situation nicht einfacher machen, sagte Michael Wieser, Sprecher der Vorarlberger Kinos, am Donnerstag in einer Aussendung der Wirtschaftskammer. Gegenüber dem Jahr 2019 liege das Besucher-Minus der Vorarlberger Kinos im Durchschnitt bei rund 35 Prozent, so Wieser.

BILD: SN/APA/DPA/OLIVER BERG Viele Sitze bleiben in Vorarlbergs Kinos auch nach Corona leer