Vorarlberg drängt auf Öffnung - "Es kann ein Lichtblick für alle sein"

Nach Gesprächen zwischen der Vorarlberger Landesregierung und dem Gesundheitsministerium bis spät in die Nacht fehlt noch die Zusage vom Bund. Der Vorarlberger Landeshauptmann beharrt auf den geplanten Öffnungsschritten ab 15. März.

"Es kann ein Lichtblick für alle sein, wir können für die anderen Bundesländer vorangehen." Das betonte der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Dienstagvormittag. Die Verhandlungen seien intensiv gewesen, aber die endgültige Fixierung der geplanten Öffnungsschritte am 15. März sei noch ausständig, weil Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) erkrankt sei. Vorarlberg habe ein Konzept, gute Voraussetzungen und wolle eine Perspektive für alle bieten, wie Öffnungsschritte bewältigbar sein könnten. "Wir meinen es ernst." Wallner drängt auf eine Entscheidung noch am Dienstag, weil sonst die Vorbereitungszeit bis Anfang nächster Woche zu kurz werde. Er hofft auf Nachricht aus dem Ministerium am Nachmittag.

Wichtig beim ganzen Konzept ist Wallners Worten nach, auch Selbsttests mit einer 48-Stunden-Regelung zuzulassen. Da müsse man den Leuten auch zutrauen, dass sie damit umgehen könnten. Er spricht von einem digitalen Selbsttestmodell, das für die Bereiche Jugend, Kultur, Sport tauglich sein könnte. Indoor und Outdoor müsste ein Gleichklang bei den Öffnungsschritten gefunden werden. Die Institutionen seien darauf vorbereitet, auch die Gastronomie. Auch bei einer Inzidenzveränderung (über 100) sollte es zu einer Gesamtbetrachtung kommen, ergänzte Wallner.

Eine Öffnung der Gastgärten am 15. März, die Innenräume aber erst ab Ostern hielt Wallner "nicht für wahnsinnig sinnvoll". Es gebe klare Konzepte, "wie man das machen kann", betonte Wallner und strich die besondere Ausgangslage Vorarlbergs heraus.