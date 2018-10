Vorarlberg: Dreijähriger Bub wird vorerst nicht abgeschoben

Mutter erlitt durch Stressreaktion Schwangerschaftskomplikationen und wurde ins Spital gebracht. Innenministerium: "Abschiebung unverhältnismäßig."

Eine iranisch-armenische Familie, die seit fünf Jahren bestens integriert in Sulzberg im Bregenzerwald lebte, soll nun doch nicht abgeschoben werden. Die Abholung in den frühen Morgenstunden des Sonntags hatte für große Aufregung gesorgt. Denn die 32-jährige, hochschwangere Mutter geriet derart in Stress, dass sie mit Schwangerschaftskomplikationen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. In der Zwischenzeit trennte man sie von ihrem dreijährigen Buben sowie ihrem Ehemann, die beide nach Wien gebracht wurden. Am Montag stufte das Innenministerium die Abschiebung als "unverhältnismäßig" ein.

Schon vor einem Jahr sollte die iranisch-armenische Familie nach einem negativen Asylbescheid außer Landes gebracht werden, damals konnte die Initiative "Pro Asyl" die Abschiebung jedoch verhindern und einen einjährigen Aufschub erwirken.

Ludwig Weh, der Anwalt der Familie, sprach hinsichtlich der Festnahme eines dreijährigen Kindes und der Trennung von der Mutter von einem "barbarischen Akt". Das sei mit der Menschenrechtskonvention absolut unvereinbar. Erwin Steurer, Flüchtlingsbeauftragter der Gemeinde, betonte, dass die Familie in Sulzberg voll integriert sei, "im Kirchenchor, in der Liturgiegruppe, in der Tanzgruppe". Der Mann leiste zudem Gemeinwesenarbeit im Rahmen der Integrationstätigkeit.

Laut Christoph Pölzl, Sprecher des Innenministeriums, sei die Abschiebung "vorerst vom Tisch". Für wie lange dieser Aufschub gilt, konnte er jedoch nicht sagen.