Vorarlberg verhandelt mit dem Bund über Lockerungsschritte

Die Verhandlungen zwischen Vorarlberg und dem Gesundheitsministerium über die Gestaltung der Öffnungsschritte ab 15. März dauerten am späten Montagnachmittag an. Aus Verhandlerkreisen hieß es, dass sich die im Rahmen einer Videokonferenz geführten Gespräche bis in den späten Abend ziehen werden. Zwar wurde damit gerechnet, dass die Verhandlungen zu einem Abschluss kommen, die Bekanntgabe der Ergebnisse wird wohl aber erst am Dienstag erfolgen.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Gastro will aufsperren