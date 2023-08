Vorarlberg verzeichnete seit Samstag meiste Regenmengen

Die vergangenen Tage haben besonders im Westen und Süden Österreichs große Regenmengen gebracht: Der Hotspot lag dabei im Vorarlberger Bezirk Feldkirch, in Fraxern. Dort fielen von Samstag bis Dienstag 220 Millimeter Regen. Das zeigt eine Auswertung der Geosphere Austria. Spitzenwerte wurden auch in weiteren Landesteilen des Ländle registriert. So fielen bei der Messstation in Laterns (Bezirk Feldkirch) 186 Millimeter, in Schröcken (Bezirk Bregenz) gab es 170 Millimeter.

In Dornbirn, Bregenz, sowie Warth (Bezirk Bregenz) und Hintertux im Zillertal wurden 160 Millimeter Niederschlag registriert, bei der Salzburger Messstelle Kolm Saigurn (Pinzgau) in Salzburg 150, am Brenner 145 und an der Kärntner Messstelle Kornat (Hermagor) rund 140 Millimeter. "Derartige Regenmengen innerhalb von drei Tagen kommen in vielen Regionen alle paar Jahr vor, in Dornbirn, Warth und Schröcken zum Beispiel statisch gesehen etwa alle fünf bis acht Jahre", sagte Klimatologe Alexander Orlik der APA. Orlik betonte jedoch auch, dass es "punktuell sehr ungewöhnliche Regenmengen gegeben habe. "Zum Beispiel kommen 145 Millimeter in drei Tagen am Brenner statistisch gesehen etwa alle 20 Jahre vor und 220 Millimeter in Fraxern nur alle 30 bis 40 Jahre."

Im Westen Österreichs soll es am Dienstag noch zeitweise regnen. Das Gröbste sei aber vorbei, hieß es von der Geosphere. Die Lage solle sich weiter entspannen. Im Süden Österreichs, speziell von Unterkärnten über die südliche Steiermark bis zum Südburgenland, könnten am Dienstag besonders am Nachmittag und Abend jedoch noch einige kräftige Gewitter und Regenschauer durchziehen. Wegen der bereits gesättigten Böden seien hier vereinzelt Muren und kleinräumige Überschwemmungen nicht ausgeschlossen. Im Norden und Osten Österreichs könne es am Dienstag etwas regnen. Es seien jedoch keine größeren Niederschlagsmengen zu erwarten.

Am Mittwoch wird der Regen laut Geopshere überall seltener, die Wolken können schon ein wenig auflockern. Es ist relativ kühl, mit Höchstwerten zwischen 15 und 20 Grad. Der Donnerstag bringt in ganz Österreich zumindest ein paar sonnige Stunden. Regenschauer entstehen am ehesten vereinzelt im Bergland. Die Höchsttemperaturen werden mit zwischen 19 und 25 Grad angegeben.

Am Freitag ist es zumindest zeitweise sonnig. Am Nachmittag können vereinzelte Regenschauer auftreten, am ehesten im Bergland. Die Höchsttemperaturen werden mit zwischen 21 und 27 Grad angegeben. Am Samstag bleibt es überwiegend sonnig bei Höchsttemperaturen zwischen 24 und 28 Grad. Am Nachmittag können besonders im Bergland vereinzelte Regenschauer oder Gewitter auftreten.

Die Prognose für Sonntag ist dagegen noch sehr unsicher: Nach aktuellem Stand bleibt es einigermaßen warm und anfangs sonnig. Im Laufe des Tages steigt dann die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer und Gewitter.