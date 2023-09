Vorarlberg will Wolf per Verordnung erlegen lassen

Der in Vorarlberg erlassene Entnahmebescheid für einen Wolf im hinteren Klostertal bzw. Silbertal (Bez. Bludenz) ist vom Landesverwaltungsgericht aufgehoben worden. Die Umweltorganisationen WWF und Ökobüro hatten Beschwerde eingelegt, wie Landesrat Christian Gantner (ÖVP) am Dienstag mitteilte. Gantner will nun "so rasch es geht" eine Lösung im Verordnungsweg schaffen. Schon in der nächsten Landtagssitzung am 4. Oktober werde ein entsprechender Antrag eingebracht.

BILD: SN/APA/DPA/JULIAN STRATENSCHULTE Vorarlberg will eine Wolfs-Verordnung erlassen.