Vorarlberger Akrobaten wirbeln ins Finale von US-Talenteshow

Vom Turnverein der 12.000-Seelen-Gemeinde Götzis auf die Bühne der Oscarverleihung: Wie 48 Vorarlberger ganz Amerika - und Model Heidi Klum - begeistern.

"Spektakulär, unglaublich, erstaunlich" - das deutsche Model Heidi Klum, das in der Jury der weltweit größten Castingshow "America's Got Talent" sitzt, rang nach Beschreibungen für das, was es Mittwochnacht (Ortszeit) auf der Bühne im Dolby Theatre in Los Angeles zu sehen bekam. Mit ihr jubelte Amerika. Anlass sind 48 Kinder, Frauen und Männer, die aus der Vorarlberger Marktgemeinde Götzis kommen.