Vorarlberger Baby aus verschlossenem Pkw befreit

Ein sechs Monate altes Baby ist am Montag in Bludenz von der Polizei aus einem abgeschlossenen Auto befreit worden. Die Türen des Fahrzeugs waren verriegelt und konnten auch von der 28-jährigen Mutter nicht von außen geöffnet werden. Aufgrund der Außentemperatur von 32 Grad schlugen die Polizisten mit dem Notfallhammer eine Seitenscheibe ein. Das Kind blieb unverletzt, so die Exekutive.

Nachdem die Mutter den Kofferraum beladen und geschlossen hatte, ließen sich die Türen des Wagens nicht mehr öffnen. So rief die 28-Jährige die Polizei und bat um Hilfe. Als die Streife beim Pkw eintraf, saß der Säugling im Kindersitz des Autos, schwitzte stark und weinte. Um keine Zeit zu verlieren, schlugen die Polizisten kurzerhand die Seitenscheibe ein und befreiten das Kind aus dem Fahrzeug. Quelle: APA