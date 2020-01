Vorarlberger schoss mit Schreckschusspistole auf Nachbarn

Ein 52-Jähriger hat in der Silvesternacht in Dornbirn in Vorarlberg vom Balkon aus mehrmals mit einer Schreckschusspistole auf seinen Nachbarn, einen 27-Jährigen, geschossen - und damit einen Cobra-Einsatz ausgelöst. Der 27-Jährige befand sich auf dem Vorplatz der Wohnanlage, berichtete der ORF Vorarlberg. Er blieb unverletzt.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt. Der 52-Jährige wird wegen gefährlicher Drohung angezeigt. Die beiden Nachbarn waren laut dem Bericht aus noch unbekannter Ursache in Streit geraten. Alkohol soll nicht im Spiel gewesen sein. Quelle: APA