Vorarlberger versuchte in der Schweiz Taxifahrer umzubringen

Ein 28-jähriger Österreicher soll vergangene Woche in der benachbarten Schweiz einen 46-jährigen Taxifahrer versucht haben zu töten. Der in Feldkirch wohnhafte Mann wird beschuldigt, dem 46-Jährigen während der Fahrt mehrmals mit einem Messer in den Hals gestochen zu haben, informierte die Vorarlberger Polizei am Dienstag. Trotz der Verletzungen gelang es dem Taxifahrer zu entkommen, der 28-Jährige flüchtete zurück nach Vorarlberg, wo er zwei Tage später festgenommen wurde.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Der 28-Jährige wurde nach seiner Flucht in Feldkirch festgenommen.