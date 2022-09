Vorarlberger soll Vater auf Schweizer Boot getötet haben

Im Kanton St. Gallen soll am Mittwoch ein 37-jähriger Vorarlberger seinen 77-jährigen Vater auf einem Schiff getötet haben. Der mutmaßliche Täter dürfte sich im Anschluss an die Tat das Leben genommen haben. Das gab die Kantonspolizei am Donnerstag in einer Aussendung bekannt. Die Ermittlungen zu der Gewalttat sowie der verwendeten Tatwaffe liefen, derzeit könne man keine weiteren Angaben dazu machen, so die Kantonspolizei.

SN/APA/dpa/Felix Kästle Im Bodensee-Hafen Rheinhof in Altenrhein prallte Boot gegen Wand