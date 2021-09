Vorerst 280 positive PCR-Tests an Schulen

An den Schulen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sind in der ersten Schulwoche vorerst 280 positive PCR-Tests verbucht worden - allerdings fehlen dabei noch die Daten des "Alles gurgelt"-Programms, das in Wien ab der fünften Schulstufe zum Einsatz kommt. Von den bisher verbuchten Tests war damit in etwa jeder Tausendste positiv.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ 0,1 Prozent der Schul-PCR-Tests positiv