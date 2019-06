Tomas Neuner hat bei der Maturafeier auf massive Probleme in der HTL Wels hingewiesen. Der Bildungsdirektion liegt nun eine erste Bewertung zu Suiziden und mangelndem Unterricht vor.

Diese Maturafeier wird in der HTL Wels noch länger Gesprächsstoff sein und die Schulbehörden beschäftigen. Tomas Neuner hatte in seiner Rede auf Missstände in seiner Schule hingewiesen. Er berichtete von mehreren Suiziden während der vergangenen Jahre, von schlechtem Unterricht und ...