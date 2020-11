VSV will weitere 20 bis 30 Klagen in Causa Ischgl einbringen

Der Verbraucherschutzverein (VSV) plant, noch vor Weihnachten 20 bis 30 weitere Klagen in der Causa Ischgl einzubringen. Einen Vorschlag der Finanzprokurator, wonach der VSV zunächst keine weiteren Klagen einbringen solle und zuerst die bereits eingebrachten ausjudiziert werden sollen, lehnte der Verein ab. "Das kommt keinesfalls in Frage", erklärte VSV-Obmann Peter Kolba am Freitag in einer Aussendung.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER VSV-Obmann Peter Kolba: Zuwarten wäre "absurd"