Wachpersonal soll Flitzerin bei Nachtslalom verhindern

Nach der Coronapause ist in Schladming am 24. und 25. Jänner heuer wieder Party angesagt. Das Sicherheitskonzept wurde angepasst, damit sich eine Flitzeraktion wie 2020 nicht wiederholt.

Das erste Nightrace in Schladming nach den Coronabeschränkungen wird nicht nur wieder Tausende Besucher anlocken, der Weltcupslalom der alpinen Ski-Herren am Dienstag, 24. Jänner, und beim Nacht-Riesentorlauf einen Tag später wird auch zur Nagelprobe für bessere Sicherheitsvorkehrungen. Denn vom bisher letzten Rennen in der steirischen Skistadt vor Zuschauermassen waren am 28. Jänner 2020 Bilder einer Flitzeraktion um die Welt gegangen. Ein Model aus den USA war während des zweiten Durchgangs nahe dem Ziel unter einem der Zäune durchgeschlüpft und direkt ...