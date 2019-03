Wärmste Zwölf-Monatsperiode bisher in Österreich verzeichnet

Nachdem 2018 das heißeste Jahr in Österreich war, hat es nun die zwölf wärmsten Monate in Folge gegeben. "In der mit 1767 beginnenden Messgeschichte Österreichs war ein Zeitraum von zwölf Monaten noch nie so ungewöhnlich warm wie von April 2018 bis März 2019", erläuterte ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik am Freitag. Der zu Ende gehende März war zudem sehr mild und sehr trocken.

