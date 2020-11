Waffensammler in Linz zu acht Monaten bedingt verurteilt

Weil er mehr als 30 Jahre lang Unmengen von Waffen und Kriegsmaterial in seinem Keller gehortet haben soll, ist ein 66-Jähriger am Mittwoch im Landesgericht Linz zu acht Monaten bedingter Haft und 960 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Er war aber nicht nur wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, sondern auch wegen des Verdachts, seine Ex gefährlich bedroht zu haben, angeklagt. In diesem Punkt wurde er freigesprochen. Das Urteil ist rechtskräftig.

SN/APA/SCHELLER KERSTIN Der 66-Jährige hatte Unmengen von Waffen und Kriegsmaterial gehortet