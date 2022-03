Wahlbetrug: Kammer will sich schadlos halten

Die Wirtschaftskammer Oberösterreich schloss sich in einem Strafverfahren gegen einen FPÖ-Kandidaten nun als Privatbeteiligte an. Nach der Kammerwahl 2020 waren in mehreren Bundesländern Unregelmäßigkeiten um Vorzugsstimmen bekannt geworden. Es soll die Stimmabgabe vieler ausländischer Pflegekräfte manipuliert worden sein. Die Grüne Wirtschaft fordert bisher vergeblich eine Wahlrechtsreform.

SN/Copyright by: FRANZ NEUMAYR Pres Unregelmäßigkeiten um Vorzugsstimmen in der Fachgruppe Personenbetreuung bei der Wirtschaftskammerwahl in mehreren Bundesländern beschäftigen immer noch die Justiz (Symbolbild).