"Wahrscheinlich eine zeitliche Verzögerung"

Weisen Bundesländer niedrigere Infektionswerte als andere auf, dann ist das meist nur von kurzer Dauer.

73,3. Diese Zahl macht Vorarlberg in Österreich derzeit einmalig. Nirgendwo sonst infizieren sich pro hunderttausend Bewohnerinnen und Bewohnern weniger Menschen mit dem Coronavirus. Allerdings: Selbst in Vorarlberg hat man keine wirkliche Erklärung dafür, warum die Entwicklung im Bundesland in den vergangenen Wochen besser verlief als in den acht anderen österreichischen Bundesländern. "Vor einigen Wochen war Vorarlberg noch eine Region mit einer der höchsten Inzidenzen in Österreich", sagt Landessanitätsdirektor Christian Bernhard. Eine stichhaltige Erklärung könne auch die Wissenschaft noch nicht liefern, ...