Waidring: Zwei jugendliche Skifahrer verunglückten tödlich

Die beiden 17-Jährigen waren abseits der Piste abgestürzt. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Zwei 17-jährige Skifahrer aus Deutschland kamen am Mittwoch gegen 11 Uhr im Skigebiet der Steinplatte Waidring auf der roten Piste Nr. 13 ums Leben. Wie die Polizei am späten Nachmittag mitteilte, waren die Jugendlichen nach Angaben von Zeugen mit sehr hoher Geschwindigkeit talwärts unterwegs. Im mittleren Bereich der Piste fuhren die beiden über den rechten Pistenrand hinaus, und stürzten 50 bis 60 Meter über teilweise mit Steinen durchsetztes und kaum mit Schnee bedecktes Gelände ab. Ersthelfer begannen sofort mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen und setzten die Rettungskette in Gang. Die Besatzungen zweier Rettungshubschrauber führten die Reanimationsmaßnahmen fort. Doch für beide Skifahrer kam jede Hilfe zu spät. Sie erlagen ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.