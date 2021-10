Waldbrand an der Rax: Südwind macht Einsatzkräften zu schaffen

Im Kampf gegen den Waldbrand im alpinen Gelände an der Rax wurden bereits eine Million Liter Wasser abgeworfen. Ein Lokalaugenschein.

Es riecht nach feuchtem, verbranntem Holz. Und droben auf rund 1000 Metern Seehöhe, an den Hängen des Mitterberges, steigen Rauchwolken in den ansonsten blitzblauen Himmel. Dass dort gerade ganze Waldteile niederbrennen, lässt sich nur erahnen. Am Fluglärm, den die acht Hubschrauber von Innenministerium und Bundesheer erzeugen. Im Minutentakt fliegen sie ins Tal, nach Hirschwang an der Rax (Bezirk Neunkirchen), um Wasser aus der Schwarza hinaufzufliegen. Mehr als eine Million Liter wurden bereits auf die Glutnester abgeworfen.

Josef Huber, ...